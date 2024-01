Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 92,56 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 92,56 USD zu. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 92,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,89 USD. Zuletzt wurden via New York 723.081 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 27,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,93 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,67 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,31 USD im Jahr 2024 aus.

