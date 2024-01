Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 2,0 Prozent auf 92,21 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 92,21 USD zu. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,26 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,59 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 9.853 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 117,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Abschläge von 14,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,67 USD.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.241,00 USD umgesetzt, gegenüber 20.150,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 07.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,31 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Schwacher Handel in New York: So performt der Dow Jones aktuell