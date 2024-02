Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Montagmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 111,60 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 111,60 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,18 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,11 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.637.882 Walt Disney-Aktien.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 112,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 1,18 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD ab. Mit Abgaben von 29,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,642 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,50 USD aus.

Am 07.02.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23.549,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.512,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 08.05.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,61 USD fest.

