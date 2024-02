Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Montagnachmittag schwächer

So bewegt sich Walt Disney

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 111,60 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 111,60 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 111,18 USD. Mit einem Wert von 112,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.637.882 Stück gehandelt.

Bei 112,92 USD erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,18 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 29,44 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,642 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 117,50 USD angegeben.

Walt Disney gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23.549,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.512,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,61 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Analystin über Disney-Aktie: Disney erzielt Fortschritte in wichtigem Zukunftsfeld

Minuszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter