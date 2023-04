Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag billiger

Die Walt Disney-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:57 Uhr um 0,3 Prozent auf 91,83 EUR nach. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 91,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 16.622 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 124,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 79,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 15,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 124,00 USD.

Am 08.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.512,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.819,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

