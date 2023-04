Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 98,54 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 98,38 USD. Bei 99,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 373.349 Stück gehandelt.

Am 20.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,19 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 26,02 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,07 USD). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 17,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 124,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.02.2023. In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.512,00 USD – ein Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.819,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,12 USD je Walt Disney-Aktie.

