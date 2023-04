Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 93,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 93,50 EUR. Bei 91,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10.827 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 25,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 17,26 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 124,00 USD.

Am 08.02.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23.512,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 21.819,00 USD umsetzen können.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

