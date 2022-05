Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Walt Disney-Aktie gab im XETRA-Handel um 19.05.2022 16:22:00 Uhr um 1,0 Prozent auf 99,60 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 97,49 EUR. Bei 99,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.695 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,30 EUR an. 38,25 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (94,72 EUR). Abschläge von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 170,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 11.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.272,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.613,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,65 USD fest.

