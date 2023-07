Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 76,82 EUR nach oben.

Um 12:02 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 76,82 EUR nach oben. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,00 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,73 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.337 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,30 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 61,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 75,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 1,17 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 21.815,00 USD gegenüber 20.272,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.08.2023 gerechnet. Am 06.08.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,78 USD je Walt Disney-Aktie.

