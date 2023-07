Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursplus

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 87,54 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 87,54 USD zu. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,59 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 86,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 597.762 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 126,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 44,48 Prozent wieder erreichen. Bei 84,07 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 3,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 21.815,00 USD gegenüber 20.272,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 06.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,78 USD je Aktie belaufen.

