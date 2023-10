Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittag nordwärts

S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AT&T von vor 10 Jahren bedeutet

ProSiebenSat.1-Aktie schwächer: ProSiebenSat.1-Chef übernimmt zusätzlich Führung von Tochter Seven One

AT&T Raises Full-Year Adjusted EBITDA and Free Cash Flow Guidance Driven by Continued Subscriber and Revenue Growth

Heute im Fokus

Nokia kündigt Stellenabbau an. OpenAI will bei bei Aktienverkauf offenbar Milliardenbewertung anstreben. Nordea profitiert von höheren Zinsen. Nestlé mit niedrigerem Umsatz. Clariant setzt sich gegen Schadensersatzforderung von Shell zur Wehr. Roche vermeldet Umsatzplus. Elon Musk will Twitter-Nachfolger X wohl in EU nicht mehr betreiben. GM und Honda kooperieren bei Robotaxis.