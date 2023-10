Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 84,46 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 84,46 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,34 USD aus. Bei 85,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 318.504 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD an. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 28,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,77 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.330,00 USD – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.504,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

