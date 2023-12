Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagvormittag verlustreich

Walt Disney im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 92,92 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Walt Disney-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 92,92 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 92,82 USD. Bei 93,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.106 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,61 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 26,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,77 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,23 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,00 USD.

Am 08.11.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,36 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr eingefahren

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus