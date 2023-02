Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag höher

Um 04:03 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 98,57 EUR. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 98,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.047 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 136,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 27,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,39 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,16 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23.512,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 21.819,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

