Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Im Tradegate-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 102,50 EUR. Bei 103,10 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 3.675 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,74 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2024. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 2,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 27,78 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,642 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,50 USD an.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.549,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 23.512,00 USD eingefahren.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

