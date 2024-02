Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 110,37 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 110,37 USD ab. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 110,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,80 USD. Zuletzt wurden via New York 343.576 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,92 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 40,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,642 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,50 USD aus.

Am 07.02.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,22 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent auf 23.549,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,61 USD je Walt Disney-Aktie.

