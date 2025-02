Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 110,45 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 110,45 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 110,45 USD. Bei 111,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.660 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,867 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 05.02.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,60 Mrd. USD im Vergleich zu 23,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

