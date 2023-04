Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 97,96 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 97,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 97,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241.420 Walt Disney-Aktien.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,34 USD an. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 23,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,07 USD). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 16,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 124,00 USD.

Am 08.02.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.512,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.819,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,12 USD fest.

