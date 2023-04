Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Der Walt Disney-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 98,74 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 98,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,36 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 14.313 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,84 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD. Mit einem Kursverlust von 17,39 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 124,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 23.512,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21.819,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

