Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 86,24 USD nach.

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 86,24 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 86,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,50 USD. Zuletzt wurden via New York 424.191 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 126,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,66 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 84,07 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 21.815,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 09.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,78 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

