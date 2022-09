Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag stärker

Die Walt Disney-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 108,66 EUR. Bei 109,62 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.287 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2021 bei 155,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 25,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 160,00 USD.

Am 10.08.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.504,00 USD im Vergleich zu 17.022,00 USD im Vorjahresquartal.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

