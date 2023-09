Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 76,72 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Walt Disney-Aktie um 12:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 76,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 76,98 EUR. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 76,54 EUR. Bei 76,84 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 4.951 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,28 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 3,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.330,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.504,00 USD eingefahren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,73 USD je Aktie belaufen.

