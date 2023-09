Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Walt Disney

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 81,92 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 81,92 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 81,77 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,45 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 38.488 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,76 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.330,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,73 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Hot Stocks heute: Trades der Woche: Discount Put (PE9KTT) und Walt Disney

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Walt Disney abgeworfen

NYSE-Wert Disney-Aktie gewinnt: Disney weist Bericht über ABC-Verkauf zurück - Keine Entscheidung