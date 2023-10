Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Nachmittag ins Minus

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 83,14 USD ab.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 83,14 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 82,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 659.118 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 41,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Am 07.11.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,68 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

