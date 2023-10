Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag auf rotem Terrain

Walt Disney im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 83,31 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 83,31 USD. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,24 USD ab. Bei 84,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via AMEX 17.901 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,61 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 29,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.330,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.504,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

