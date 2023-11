Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 86,02 EUR ab.

Um 12:03 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 86,02 EUR ab. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 85,20 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 86,34 EUR. Bisher wurden via Tradegate 12.968 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 111,28 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 22,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 16,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,33 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,46 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

