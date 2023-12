Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Walt Disney-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 93,97 USD.

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 93,97 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,26 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 93,15 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 398.199 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 20,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 19,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD erwirtschaftet worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

