Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 100,98 EUR.

Der Walt Disney-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:56 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 100,98 EUR. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 100,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,34 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.560 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 3,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,03 EUR. Dieser Wert wurde am 02.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,642 USD je Walt Disney-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.02.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23.549,00 USD gegenüber 23.512,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,61 USD je Aktie belaufen.

