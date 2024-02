Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 108,79 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 108,79 USD ab. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 108,56 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,63 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 357.533 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,92 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 27,62 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,642 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 117,50 USD.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.512,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

