Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 83,71 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 83,71 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 83,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,90 USD. Zuletzt wurden via New York 174.141 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 118,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 41,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit Abgaben von 4,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,864 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 05.02.2025 vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,47 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Hohe Dividendenausschüttung: Qualitätsmerkmal oder Warnsignal?

Netflix-Aktie vor Bilanz: Analysten bleiben trotz drohenden Zöllen bullish

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren bedeutet