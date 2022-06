Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 21.06.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent auf 89,95 EUR. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 88,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.376 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2022 auf bis zu 88,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 170,00 USD.

Am 11.05.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.272,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.613,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

