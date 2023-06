Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 82,64 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 82,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.916 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 124,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 08.08.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft

"Spatial Computing" statt Metaverse: Keine Rede von Metaverse bei Apples Vorstellung der Vision Pro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com