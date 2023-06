Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Vormittag nach

Das Papier von Walt Disney befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,7 Prozent auf 89,80 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 89,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,10 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.937 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,44 USD. Gewinne von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,11 USD). Mit Abgaben von 6,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 21.815,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.272,00 USD umgesetzt worden waren.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,92 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft

"Spatial Computing" statt Metaverse: Keine Rede von Metaverse bei Apples Vorstellung der Vision Pro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com