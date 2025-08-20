DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,55 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit Einbußen

21.08.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit Einbußen

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 116,13 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 116,13 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,56 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,52 USD. Bisher wurden via New York 352.361 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 6,85 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 31,03 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,947 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23,58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Nachrichten zu Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
25.06.2024Walt Disney BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
25.06.2024Walt Disney BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

