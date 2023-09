Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 82,54 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 82,54 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 83,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,32 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 16.542 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 79,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 3,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Am 09.08.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.330,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.504,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,73 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

