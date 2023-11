Aktienkurs aktuell

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagvormittag höher

21.11.23 09:25 Uhr

Die Aktie von Walt Disney zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 95,05 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 95,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 95,53 USD. Bei 94,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 12.239 Walt Disney-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,61 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 23,73 Prozent wieder erreichen. Bei 78,77 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 17,13 Prozent wieder erreichen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,33 USD je Walt Disney-Aktie an. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Konkurrenz zu Netflix, Amazon & Co.: Alibaba und T&B Media Global wollen thailändisch-chinesische Unterhaltungsbranche revolutionieren Zuversicht in New York: So performt der Dow Jones nachmittags Nach Antisemitismus-Eklat: X verliert wohl Apple, Disney und weitere Unternehmen als Werbekunden

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com