Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney macht am Mittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 83,76 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 83,76 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 84,04 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 83,59 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.637 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 111,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 32,86 Prozent zulegen. Am 01.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 129,00 USD angegeben.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.241,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.150,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

