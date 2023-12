Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 91,32 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 91,32 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 91,27 USD. Mit einem Wert von 93,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 16.987 Walt Disney-Aktien.

Bei 117,61 USD markierte der Titel am 10.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 28,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,77 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.241,00 USD umgesetzt, gegenüber 20.150,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,36 USD je Walt Disney-Aktie.

