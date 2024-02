Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 99,47 EUR nach.

Das Papier von Walt Disney befand sich um 11:41 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 99,47 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 97,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.020 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,52 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 5,08 Prozent Luft nach oben. Am 02.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 74,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,38 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,642 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,22 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,16 Prozent auf 23.549,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.512,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,61 USD je Walt Disney-Aktie.

