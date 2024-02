Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Donnerstagnachmittag zu

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 108,14 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 108,14 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 108,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 108,49 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 311.030 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 112,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,42 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,642 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,50 USD.

Am 07.02.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.549,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 23.512,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,61 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

