Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Donnerstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 107,69 USD ab.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,5 Prozent auf 107,69 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 107,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,95 USD. Zuletzt wechselten 7.961 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 4,70 Prozent wieder erreichen. Bei 78,77 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,642 USD. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 117,50 USD.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

