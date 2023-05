Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Abschlägen

Die Walt Disney-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 91,39 USD. Bei 91,33 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.653 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 126,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 38,35 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD. Mit Abgaben von 7,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Walt Disney gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 21.815,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.272,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

