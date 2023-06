Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Exklusivinterview

Das NFT-Unternehmen Veefriends möchte in die Fußstapfen von Walt Disney treten. Gerade mal 2 Jahre ist es her, als Gary Vaynerchuk das Unternehmen gründete. Doch was passiert gerade hinter den Kulissen von Veefriends, damit das gelingen wird? Wir haben den Gründer Gary Vaynerchuck und seine rechte Hand Andy Krainak dazu befragt.