Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney macht am Nachmittag Boden gut

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 88,86 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,45 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 299.751 Aktien.

Bei 126,48 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 42,50 Prozent wieder erreichen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,07 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Am 10.05.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 21.815,00 USD gegenüber 20.272,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 08.08.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,91 USD je Walt Disney-Aktie.

