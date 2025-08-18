Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag gesucht

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 118,02 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 118,02 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,07 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,50 USD. Bisher wurden heute 161.786 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 5,33 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,13 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,947 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Disney-Aktie kaum verändert: Meyer Werft präsentiert neues Kreuzfahrtschiff für Disney

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet