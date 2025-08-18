Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Freitagabend zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 118,96 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 118,96 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 119,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 498.081 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 4,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit einem Kursverlust von 32,67 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,947 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

