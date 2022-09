Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Walt Disney-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 105,96 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.264 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 155,00 EUR erreichte der Titel am 08.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 31,64 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,00 USD.

Am 10.08.2022 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,09 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.504,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 17.022,00 USD ausgewiesen worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

