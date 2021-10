Walt Disney Aktie News: Walt Disney im Plus

Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 147,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 147,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 10 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,90 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2021. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,54 EUR am 29.10.2020.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 175,00 USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox. 2019 launchte das Unternehmen den Streamingdienst Disney Plus.

