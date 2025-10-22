Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 113,33 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 113,33 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 113,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,89 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 358.293 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 10,01 Prozent zulegen. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 29,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,887 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

