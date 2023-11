Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag behauptet

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Im Tradegate-Handel kam die Walt Disney-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 86,56 EUR.

Die Walt Disney-Aktie wies um 11:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 86,56 EUR. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 86,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,05 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,64 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.828 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 111,28 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 16,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,00 USD an.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,82 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie eingefahren. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,45 USD im Jahr 2024 aus.

